行政院近日對外釋出訊息提及將比照去年發行「5倍券」，並傳出可能會在9月發放，但高雄市新堀江商店街永續發展協會理事長楊翔茗認為，以新堀江為例，大多的消費者與店家皆是年輕人、尚未排在施打對象中，如果9月就發放振興券，但還沒施打疫苗，那業者也怕染疫、恐怕也不敢舉辦大型活動，對經濟沒有幫助，「如果要真正解決基層生計要給我們疫苗」。

楊翔茗提及，目前據其所知，許多年輕的店家也不願接種高端疫苗，寧願等「郭董疫苗」，就是因為高端疫苗不能讓人民有信心。

醫師蘇偉碩說，近來因為疫苗荒發現許多亂象，我國相較國外多造年齡施打外，還有第二類的官員，而且多是施打有國際認證的疫苗，現在還可以優先接種第二劑，在疫苗不足以施打的現在，民眾被迫要在不施打疫苗及只有二期期中報告的高端疫苗做出選擇。

立委張其祿說，基層要在接種不安心的疫苗或是被迫倒閉中做選擇，生計要怎麼去維護？