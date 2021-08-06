為提升青少年及家長預防犯罪的觀念，大園分局特別於8月6至12日連續7天，在網路上推出防範少年詐欺留言抽獎活動，希望藉由本次網路宣導活動，教導學生們正確的預防犯罪知識，避免誤觸法網造成終身的遺憾。

桃園市政府警察局大園分局6日推出2021年暑期青春專案「防範少年詐欺留言抽獎活動」，即日起至8月12日，只要上大園分局臉書按讚、分享、回答問題，全答對者即有機會抽中超時尚健身圓筒包。

大園分局指出，隨著暑假的到來，許多學生在這段期間上網尋找打工機會，不法份子也經常看準此時機，利用打工陷阱引誘學生從事詐欺車手等犯罪行為，嚴重影響青少年的身心健康及發展。

關於抽獎活動，大園分局說明，民眾只要至大園分局臉書專頁按讚、分享貼文，並留言回答問題，答對者即有機會抽中超時尚健身圓筒包(限量50個)，詳細活動情形可至「桃園市政府警察局大園分局」臉書粉絲頁進一步查詢。