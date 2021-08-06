台中市大里區塗城里，近期將會有一幅3D互動式的大型壁畫完成，是里長黃仁耀（左）商請彩繪師傅陳坤瑞（右）來為塗城里活動中心所創作。（黃國峰攝）

大里塗城里活動中心即將出現一幅大型立體壁畫，高約6米的壁畫，有著水鹿、水岸、甚至延伸至地面來，色彩鮮豔非常醒目，由在地的塗城里民陳坤瑞趁著三級警戒期間來這創作，塗城里長黃仁耀指出，這幅是最大、最新的一幅壁畫，歡迎完工後民眾來此拍照打卡。

黃仁耀指出，大里塗城地區，位居山區與平原交界處，因鄰近草湖溪，早年不少鹿群會結伴來此飲水，清朝時鹿皮成為這裡的重要經濟輸出，居民開始人工飼養水鹿，透過台灣第六大港「大里杙」輸出鹿皮，因此塗城地區鹿群隨處可見，近年為找回塗城里舊有的特色「水鹿迴游」，因此社區內陸續增添以水鹿為意象的造景。

早年從事電影看板手繪的陳坤瑞，今年已68歲，日前趁著三級警戒期間，受里長之邀來為社區創作一幅美圖，陳坤瑞指出，創作元素中水鹿是主角，搭配溪流水岸風景、瀑布、蓮花、鯉魚，還有塗城城門等，運用錯位方式，營造出3D互動式的打卡壁畫，畫了近一個月，希望能創造出一幅雅俗共賞的作品，增添地方特色。

黃仁耀表示，感謝社會局提供經費，用來妝點社區，這幾年在塗城公園、美群路都有水鹿意象的創作，這次再請彩繪師傅陳坤瑞來為活動中心來製作壁畫，希望再次延伸塗城特色，近期因時常下雨，壁畫工作也因此停工，期待雨停，完成壁畫，再給塗城帶來新風景，歡迎完工後民眾來此拍照打卡，領略塗城之美。