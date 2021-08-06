顏姓女子喜愛投資貨幣，透過手機APP投資軟體認識某男網友，兩人興趣一拍即合，互加LINE聯絡，男子突聲稱有1批美金可以出售，要她匯款55萬，存款不足的她還向銀行信貸借款補足缺額，經過銀行員與警員勸說，才及時保住積蓄。

30多歲顏女對投資貨幣興趣濃厚，手機下載投資軟體了解理財，透過軟體認識1名男網友，兩人聊了才兩個月，男子得知她喜歡買美金，聲稱手上有1批價值55萬台幣的美金貨幣可以轉售，要她匯款並教她如何投資理財。

顏女信以為真，但存款不足，5日到銀行臨櫃借款補足差額，並向銀行員謊稱是要匯給表哥的裝潢費，引起行員懷疑，暗中報警阻詐。

警方懷疑顏女裝潢費的說詞，勸說假投資真詐財是詐騙老哏，對方總會稱「高獲利，低風險」，頭一次向銀行借錢匯款的顏女聽說後內心揣揣自覺不妥，終於內心警覺，答應警方「那先不匯」。

顏女事後醒悟，慶幸沒有成為詐騙肥羊，警方表示，新冠肺炎疫情期間，民眾多數在家上網，成為詐騙入侵的好時機，不少詐騙案件都與投資、網購等有關，提醒民眾冷靜思考，提高警覺，養成求證的習慣。