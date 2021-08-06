上季效力SBL台灣銀行的前鋒劉韋辰，6日宣告成為呂濟而之後，第2位正式官宣加盟新北中信特攻的球員，生涯待過台灣大、台銀、富邦勇士等隊的他，期許自己未來不是擔任電影「不可能的任務」男主角「伊森」，而是搶當綠葉的「班吉」，成為新北中信特攻最值得信賴的隊友。

以下是新北中信特攻新聞稿內容，『新北中信特攻籃球隊陣容再升級，今天(6日)正式宣布網羅射手劉韋辰，未來他的長程砲火將成為特攻在場上最重要的安定力量！

劉韋辰身高190公分，穩定的外線命中率是他在場上最招牌的武器。過去他曾在SBL超級籃球聯賽打了9個賽季，生涯平均三分球命中率3成22，2014年還曾入選瓊斯盃中華白隊，劉韋辰歷經國際賽洗禮，經驗值也大幅提升，擁有這門長程火砲，勢必能有效提升中信特攻隊的整體火力輸送。

球隊總經理張樹人強調，劉韋辰是一名相當稱職的3D球員，「他的加入穩定球隊側翼的輸出火力，未來除了期望他繼續展現沈默殺手的實力，另外也希望他能多鼓勵隊上年輕射手群，串連起中信特攻的長程火力。」

和呂濟而一樣，劉韋辰是中信特攻成軍首年相當倚重的中生代球員，他分享過去曾在ABL東南亞職業籃球聯賽的經驗，提醒未來特攻學弟們職業賽場強度更強，戰術變化也更多，因此頭腦一定要保持靈活，「這也是打職業比賽最好玩的地方，我很期待到T1感受高強度、高張力的比賽氛圍。」劉韋辰表示。

前面10年籃球生涯，打磨出屬於射手本色的冷靜心態及絕佳手感，今年33歲的劉韋辰進入生涯決勝期繼續挑戰自我，儘管面對不同考驗，劉韋辰打球初心始終不變，把團隊精神放在個人表現的前面，這樣的想法也彰顯在他欣賞的特務角色上，「比起電影『不可能的任務』男主角伊森(Ethan Hunt)，我反而更喜歡配角班吉(Benji Dunn)，雖然他沒有主角光環跟威能，但總是在後方提供各種情報技術支援，絕對是最可靠的隊友！」』