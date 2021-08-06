航空貨運宣布調漲，根據貨攬業者收到的通知，華航(2610)自8月11日起，調漲台灣出口至大陸各航點運價，自現在每公斤的價格再漲25％。長榮航(2618)也通知自8月12日起，調漲台灣出口到大陸各航點運價，由於各區域線不同，調幅約在20～30％。

貨攬業者指出，主要受到亞洲疫情再度復燃，加上旺季到來，航空貨運需求出現轉變，近期需求有轉強趨勢，航空公司開始調漲售價反應市場供需。

尤其大陸經濟復甦，大陸地區對於來料加工製造生產成品需求量增加，以台灣到上海為例，未漲價前每公斤的報價約新台幣30～50元區間，這次漲幅約20～30％。

第2季長榮航及華航貨運都繳出不錯成績，長榮航單季貨運營收193.3億元，年增34.8％，公司單季轉虧為盈，每股盈餘0.03元。華航受到第2季實施「清零計畫2.0」影響，導致貨運運能減少約10％，客運也受到影響，但空運運價於4月飆漲，5月及6月空運運價呈現持穩，第2季貨運營收達259.78億元，季增17.2％，虧損幅度比預期下降，單季每股虧損0.06元。