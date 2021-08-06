疫情微解封後，北市各景點觀光人潮陸續回升，為方便民眾掌握人潮，北市觀光傳播局推出新版「台北旅遊人潮警示燈號系統」，改採電信訊號監控人潮，相對過往更為精準，民眾出門前只要觀看官網資訊，就能輕鬆掌握西門町商圈、士林夜市、信義商圈等11處熱門景點人潮狀況。

北市自去年4月推出景點即時影像系統，讓民眾透過線上畫面，判斷人潮擁擠與否；今年2月更加碼建置旅遊警示燈號，由景點現場人員視停車場滿位程度及人數多寡，經過人工判斷後進行人潮回報，提供民眾出遊參考，但此做法速度較慢又效率不足，因此北市決定再出新招。

觀傳局指出，今年首度與電信業者合作，推出能自動化判別的旅遊人潮警示燈號系統，改採電信訊號推估各景區現場人潮狀況，並以景點範圍人潮平均值的判斷人潮燈號，還能依不同情況如平、假日狀況，調整燈號判斷的基準，經2個月測試後總算正式上路。

燈號共分三種，分別是紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」。（北市府提供）

燈號系統中共有3種狀況，分別為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往，但據北市府上周觀察，日前各景點的人流都尚在綠燈階段。

觀傳局表示，該系統除能判斷現場人流情況外，民眾也能在另個頁面輕鬆獲取景點周邊即時交通路況，以及周邊停車場剩餘車位等資訊，提供民眾景區多元資訊，出門前可一目了然。

觀傳局呼籲，適逢降級後第二個周末，民眾如有外出需求，可先至台北旅遊網瀏覽景區燈號，觀傳局也呼籲，也要遵循各場所得防疫規定，確實配戴口罩、完成實聯制、維持社交距離，並做好個人防疫措施，減少接觸感染風險，才能安心出遊、平安返家。