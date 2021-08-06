雨彈狂炸，彰化沿海瓜田泡湯。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港三合院又陷入一片汪洋了。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮長許志宏視察鹿港老街，沒有淹水。（魏秀娟提供／吳敏菁彰化傳真）

和美德美路積水。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

盧碧颱風降為熱帶低氣壓，西南氣流持續灌入台灣，彰化全縣都降下豪大雨，沿海地區更是雨彈狂炸，線西鄉、鹿港鎮交界西瓜，淹成一片汪洋，顆顆飽滿，來不及採收的西瓜全泡在水裡，瓜農心頭滴血，辛苦一季的收成都又泡湯了。

彰化縣沿海地區，累積雨量都超過兩百毫釐了，彰化芳苑鄉1小時內，累積雨量排名衝上全國第三，議員賴清美奔走關心，伸港鄉七嘉村一處三合院前幾天才大淹水，縣府水利資源處還出動抽水機將積水抽乾，不到一天，大雨再下，又陷入了汪洋中。住戶坐困愁城。

伸港鄉公所搬來30袋沙包過來，也一下被淹覆，再次啟動抽水機。賴清美也指出，德美路沿線都積水，警方也緊急設置交通錐，引導車輛放慢速度通行，鹿港老街過去遇雨則淹，這次抽水機發揮功效，沒有再像過去淹成小河流了，積水很快就退，沒有超過腳踝。

農業處表示，除了沿海瓜田泡水，不少農地菜園也都積水了，大雨還在下，各鄉鎮公所還在等待會報，災情還在累積中。