大陸澎湃新聞6日報導，大陸民政部統計，北京市2020年結婚登記5.4萬對，離婚登記2萬對，

為遏制利用「假離婚」手段來購房，北京進一步給房市「打補丁」，升級限購門檻。北京市住建委5日發布《關於進一步完善商品住房限購政策的公告》，明訂夫妻離異、原家庭在離異前擁有住房套數不符合北京商品住房限購政策規定的，自離異之日起3年內，任何一方均不得在北京購買商品住房。

此前，根據北京市2017年推出的「3·17」新政，夫妻離異後任何一方買房的，只需符合房市限購政策即可，只是對於離婚一年以內的房貸申請人，商貸和公積金貸款均按二套房信貸政策執行。

自該限購政策推出後，二套房首付比例大幅提升，購房門檻也一度水漲船高。然而，近年來，北京市離婚購房的情況呈擴大趨勢，其中不乏有為了獲取購房資格而離婚的情況。

北京市住建委相關負責人稱，僅近一段時間以來，就有約14％的房屋交易屬於離婚家庭購房。這既影響了調控的效果，也容易產生一系列法律風險和道德風險。

針對市場變化，新的房市調控政策被及時推出。根據北京市目前執行的商品住房限購政策主要是，京籍已婚家庭在北京只能擁有兩套住房，京籍單身家庭只能擁有一套住房；非京籍家庭近5年在京繳納個稅或社保的限購一套住房。按照上述新規，如果夫妻雙方均為京籍家庭，且這個家庭擁有2套或2套以上住房，那麼離異後，夫妻雙方3年內各自都不能再購房；而對於非京籍且擁有一套房者，離異後，3年內也不能再購房。

但對於正在辦理的離婚情況，不受新政影響。也就是說，在新規施行前提交了離婚申請、尚未正式登記的，離婚後仍然按照原先的政策，不按照新規執行。

易居研究院智庫中心總監嚴躍進認為，此次政策明確對假離婚的管控，進一步說明當前「限購打補丁、政策必從緊」的導向。對於相關家庭來說，通過離異方式來騙取購房資格或借離婚變相炒房的行為已難以走通。

不過，此次北京對假離婚推出管控政策，在大城市的房市調控中並不罕見。例如，上海市近期也推出相應政策，規定夫妻離異的，自離婚那天開始算起3年內擁有的住房套數按之前的家庭總套數計算。

而北京進一步收緊調控的背後，是自今年以來二手房市場持續的高熱度。根據諸葛找房資料研究中心監測資料顯示，2021年上半年北京商品住宅成交套數為43378套，同比上漲78.14％，其中，上半年北京二手房成交套數為110182套，同比上漲65.37％。