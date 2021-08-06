蔡英文總統今以錄影方式為「2021年第五屆新能源第二場國際線上論壇」致詞；總統強調盼光電產業和政府相互協力，發揮更大的力量；「相互合作、集體努力，就是能越走越快、越走越遠的關鍵」。

總統致詞指出，從2016年以來，政府積極推動能源轉型。截至今年6月為止，太陽光電的裝置容量，已經成長了4.3倍。以成長率來看，這是很不容易的成績。

她說，這段過程，曾遭遇各種的挑戰。不過，因為有產業界和政府一起努力，確實為台灣的綠能發展，打下了厚實的基礎。她要對此表達感謝。展望未來，新的課題，以及後續更長遠的目標，也正等待著。

她指出，目前，在世界各國先後提出「淨零排放」目標之後，全球即將進入「零碳經濟」的新階段。不只國家要訂出更清楚、更全面的減碳路徑，國際之間，碳關稅將會出現。產業之間，供應鏈的碳足跡，則會受到更嚴格的檢視。

她說，面對這樣的新局面，更需要加速，並且擴大布局綠能產業。因為，要因應氣候變遷，朝淨零轉型的方向努力，就需要零碳的能源。要確保半導體等核心產業的競爭優勢，也需要有充足的綠電。

她認為，有必要檢視過去5年的經驗，讓光電產業和政府相互協力，發揮更大的力量。此外，隨著綠能的發展，有越來越多懷抱著永續理念的年輕人，陸續地投入綠能產業。「我們需要支持，並且栽培新世代的人才，讓環境更加地茁壯」。

總統說，很高興看到各位一起來交流綠能發展的經驗，並且討論最新的產業趨勢。12家國內的能源業者，正在共同籌備「太陽光電永續發展產業協會」，她也期待一切順利。