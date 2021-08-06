新北市一名39歲陸籍女子露露（化名），多年前嫁來台灣，與丈夫離婚後自己經營小吃攤，但去年碰上疫情生意一落千丈，為了謀生，半年前開始下海賣淫，由於擁有5分鐘可讓客人繳械技巧，吸引不少回頭客，從事性交易半年扣除房租與廣告，淨賺73萬元，原以為躲在民宅接客，神不知鬼不覺，不料每與客人辦完事後一個「吻別」舉動，成為遭警方破獲的關鍵。

據「ETtoday新聞雲」報導，露露雖然年近40歲，但面貌姣好、身材玲瓏有致，加上擁有傲人D胸，剛下海就吸引不少男客光顧，又因經營過小吃攤，深知回頭客的重要性，每次性交易都會「全力以赴」，除了發出會呻吟聲，配合手口全都派上用場，平均5分鐘就可讓客人繳械軟腿。

據了解，露露為了製造更多回頭客，每當完事後就會與客人擁吻道別，沒想到這個舉動，卻成了遭警方破獲的關鍵。由於鄰居無意間發現她總是穿著清涼，在門邊與不同男人吻別，直覺她在從事性交易，因此報案，正巧網巡警方也在知名論壇發現她的性交易廣告，隨即派員前往臨檢，露露自知無法隱埋，乖乖向警方坦承賣淫。

露露向警方表示，自己從事賣淫性已半年之久，每天約接3名客人，每次交易金額為1500元，半年下來扣除每月房租9千元與在論壇登的廣告費用3千元，還賺了73萬餘元，但遭警方破獲後，被依社維法予以裁處。