疫情重創各行各業，行政院規畫將推出「振興五倍券」，刺激消費帶動經濟效益，但國民黨、民眾黨皆主張發放現金。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今表示，其實可以參考周邊其他國家，例如香港政府直接轉帳給18歲以上者，每5000元港幣，節省印製及行政成本，台灣身為資通訊大國，卻要印製紙本振興券發放，無法理解。

針對政府振興政策，外界普遍倡議直接發放現金，但政府堅持要發放振興券，柯文哲今受訪時提出看法，他以香港為例，香港政府直接轉帳給18歲以上者，每5000元港幣，這是建立在電子身分、電子帳戶等系統基礎下，讓香港政府只要按下按鈕，就能把問題解決。

柯文哲說，反觀台灣號稱資通訊大國，本來該建立的系統沒建立，造成去年發散倍券時印製成本及行政成本高達23億元，也讓協助發放振興券的公務人員疲於奔命，實在不應該。

柯文哲強調，不論是三倍券或五倍券，採用人工方式辦理發放，無法理解這樣的作法，智慧政府不該這樣做。