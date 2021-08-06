「羽球場地1小時就要350元，兩個小時700元，桌球一小時也要90元」，台中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任6日為學生發聲，國民運動中心收費對學生而言「貴森森」，羽球、桌球運動健將在東京奧運精彩賽事，掀起新運動風潮，要求降價友善學生運動環境，運動局表示，國運中心票價比市場行情還便宜，鼓勵學生運動會研商討論學生票價調整可行性。

張玉嬿、謝志忠、王立任指出，目前國民運動中心羽球、桌球、體適能中心都沒有學生優惠票，孩子打2小時羽球就要700元，收費「貴森森」，質詢要求給運動社團專案優惠，友善學生運動環境，從小培養更多運動人口。

張玉嬿指出，理想的體育運動發展建立在廣大的運動人口基礎上，硬體設施完備、價格親民非常重要，目前啟用的4個國民運動中心，都有奧運比賽項目游泳池、羽球、桌球、體適能中心和綜合球場，非常適合發展學生運動。

她質疑，國民運動中心設施，僅游泳池有學生優惠價50元，羽球、桌球等設施都沒有學生優惠價，羽球一個場地1小時就要350元，二個小時就要700元，桌球一小時也要90元，這種價格對只有零用錢可花的學生實在太貴了，很不友善。

謝志忠、王立任強調，市府闢建的運動中心不能以增加收入為目的，要求OT廠商降價或市府編列預算，將羽球、桌球及其他設施票價打對折，鼓勵孩子便宜使用專業設施，讓他們有空就去打球打到飽，而不是鍵盤按到爆。

張耀中說，羽球運動分別在東京奧運拿下雙打金牌、單打銀牌等殊榮，應能帶起一波中小學羽球社團熱潮，國民運動中心徒揹「國民」之名，收費不僅和私人球館相近，還宣稱比照市場商業機制，運動局應考慮基層社團經費短絀不足，協調專案優惠學校型社團。

議員要求運動局應要求OT廠商與附近的學校合作，專案提供運動社團更多的優惠方案，這是優秀的台灣運動員給台中發展學生運動的最佳時機，藉此培養更多的學生運動人口，讓孩子愛運動，養成終身運動習慣。

運動局長李昱叡表示，國民運動中心的票價，已經比市場行情還便宜，但為了鼓勵學生運動，會針對各國運中心廠商營運狀況、虧損情形，進一步研商討論學生票價的調整可行性。