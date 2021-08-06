韓國純網銀Kakao Bank於6日舉行IPO(股票初次公開發行)，投資人蜂擁而至擠破頭下，盤中交易時，其IPO價格一度較訂價飆漲65%，且瞬間就躍身為韓國市值最大的金融服務業者。

韓國Kakao純網銀也能夠代銷其它金融同業商品，並收取費用。此外，還可以做廣告業務。

Kakao Bank甫上市就急漲，表示外界不認為這家純網銀業者只是單純的銀行，而是一個交易平台，可說是一家全新類別的公司。

6日韓股早盤期間，Kakao Bank交易價一度來到6.46萬韓元，而IPO價格僅3.9萬韓元，身價也馬上增至260億美元。Kakao Bank未掛牌前，韓國最大傳統銀行業者是KB金融集團，其市值約為190億美元。

從Kakao Bank正式營業後不到兩年，2019年就開始獲利，目前每個月有1335萬名使用者，是韓國最大的金融APP。

同時，Kakao Bank也是全球唯一一家行動純網銀，僅花4年時間，就把自己變成資產規模高達28.6兆韓元，約250億美元的大型銀行。

Kakao純網銀在2020年的營利為8042億韓元，其中約4分之3為利息收入。至於有很多成長想像空間的平台相關業務，仍僅占其收入6%而已。股東結構中，Kakao占27.3%股權。韓國網路雙雄之一的Kakao，旗下有最受韓國人歡迎的社交聊天APP。

Kakao純網銀的IPO，是繼2017年遊戲業者Netmarble第一次掛牌交易以來，規模最大的一樁。約4年前，Netmarble的IPO募到2.7兆韓元，金額創最高多紀錄。韓國有不少IPO時表現良好的股票，現在的價格有些都已腰斬一半以上了。