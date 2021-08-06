隨著父親節的到來，日前辭去國民黨副秘書長一職、回歸地方的前立委顏寬恒，今(6日)在臉書曬出一張五代同堂照片，並祝福所有辛苦的爸爸們父親節快樂，希望疫情趕快過去。這張照片曝光不到半天的時間，已有超過2.4萬名網友按讚，更有不少人都直喊「五夠厲害！」

顏寬恒在臉書分享家族成員，提到阿公顏懷，他說，阿公很厲害，上次半夜車子撞進服務處，阿公就睡在隔壁樓上，第二天還是照正常時間、天一亮就起床做運動吃早餐，他連地震都沒有感覺到，完全是一個大俠來著。

顏寬恒透露，父親顏清標一個人半小時就可以做出七、八人份的菜，而且小時候還親眼目睹過他練出六塊肌的腹部！而自己是全家最不會做菜的，但很會吃，兒子劭朋也很會做菜，顯然顏家做菜天份是隔代遺傳，而且他的英文比自己好一百萬倍，馬上要到英國念碩士。

談到可愛的孫子「小籠包」，顏寬恒說，孫子今年已經長大很多了，已經會走路了，在這段疫情期間，自己其中一個工作就是幫忙照顧小籠包，未來希望小籠包將來能夠鏟奸除惡、當一位超級英雄，短時間是希望小籠包走路小心一點，不要讓大家擔心。

此篇貼文曝光後，截至下午14時許，已有2.4萬名網友按讚，媒體人黃暐瀚現身留言「五夠讚！五夠厲害」，國民黨副秘書長李彥秀也說「太厲害了！ 顏董好福氣！ 五告讚」，更有不少網友留言直喊「完全看不出來寬恒是阿公，厲害」、「五代同堂好棒」。