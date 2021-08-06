行政院發言人羅秉成日前表示，5倍券行政成本應和去年差不多，不會高達136億元，暴增說法失真且欠缺依據。對此，藍委賴士葆表示，自己評估5倍券成本是有所依據，絕非羅秉成所說的欠缺依據。

有關振興方案，羅秉成昨（5日）在政院會後記者會上表示，經評估檢討後，參考去年三倍券經驗，現在政策方向是朝振興5倍券規劃，相關配套還在跟各部會討論中，如有具體方案會跟各界說明。他也強調，行政費不會暴增至6倍之多，應和去年差不多；而去年是9張券，今年面額可能會到1000元，目前估計會有10張券。

對此，賴士葆今（6日）在臉書發文表示，這次5倍券的發放行政費用可能是上次3倍券的6倍左右，主要是根據綜合媒體8月2日「行政院匡列1100億元為5倍券的預算」的相關報導，但他並未見羅發言人反駁此一說法，社會當然認定政府就是要用1100億元來發行5倍券。

賴士葆稱，自己用1100億減去直接發放給人民的963.5億元（一般民眾2258.25萬人x4000元/人=903億元，加上低收入戶121萬人x5000元/人=60.5億元，合計就是963.5億元），剩下的136.5億元（1100－963.5億）就是行政作業費，因為政府不否認匡列的預算是1100億元，這就是自己的依據基礎。

賴士葆稱，自己會持續緊盯5倍券所需的給人民的經費及行政費用的編列預算數，如果政院未改變說法、還是維持原來的框列1100億左右，則在政府號稱5倍券的行政費用3倍券差不多的情況下，那其他的100多億要用在什麼地方？或許是政府直接就把整個匡列預算減為1000億元才是上策，也可除去人民不少的疑惑。