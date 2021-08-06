維珍銀河公司（Virgin Galactic）上月將創辦人布蘭森（Richard Branson）送上太空後，今天宣布再度開始販售太空旅行票券，起價45萬美元（約新台幣1250萬元）。

法新社報導，新票券的價格比過去漲了約兩倍。維珍銀河先前販售太空船票時，約600人在2005年至2014年間以20萬美元至25萬美元訂購。維珍銀河上月首次滿員太空試飛成功，尋求大發利市。

維珍銀河執行長柯格拉齊（Michael Colglazier）發表聲明說：「我們很興奮地宣布今天重啟售票。」第一批票券將先提供給預約名單上的客戶。

亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）今年稍早宣布於7月20日搭乘自家的藍源公司（Blue Origin）火箭系統進行首次太空載人飛航，然而布蘭森在7月11日搶先登上太空，硬是比貝佐斯早了9天。

維珍銀河今天表示，下一次太空試飛預計在9月，屆時義大利空軍成員也將參與。

柯格拉齊在財報電話會議上說，9月試飛結束後，還有一次進一步測試，接著首次商務旅行將在2022年第3季展開。

客戶可選擇單座或與親朋好友同行的多座，也可以全部包下。