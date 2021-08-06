警方在劉嫌租屋處查獲以燈光照射維護的大麻活株14株。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高市警察局長黃明昭頒獎表揚偵破大麻工廠的有功人員。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市一名海軍退役的劉姓士官，服役期間接受海軍栽培，曾赴美受訓，期間習得種大麻技術，退伍後轉從事電影幕後工作，為照顧病母回高雄開冷飲店，但生意一落千丈，竟動歪腦筋租下屏東透天住宅種大麻，三民二分局警方獲報，4日冒雨搜索，當場查獲大麻株14株、285克的乾燥大麻葉及170顆大麻種子。

三民二分局偵查隊日前接獲線報，指37歲的劉姓男子在東港一處透天厝種植大麻，警方成立專案小組深入追查，發現劉男10年前從海軍士官退役，因曾赴美受訓，疑在美期間習得種植大麻技術；劉男退役後至北部從事電影幕後工作，原本有正當工作的他，因在高雄母親生病，辭去工作返鄉照顧病母。

警方查出劉男去年就曾種植過大麻被抓，後來開飲料店為生，但受疫情影響，無人上門，生意一落千丈，又改種大麻牟利，警方發現劉男在透天厝種大麻違法行為屬實，4日在南台灣降下豪大雨之際，冒雨前往屏東東港搜索，當場逮獲劉嫌，並查扣市值約500萬的大麻活株14株、285克的乾燥大麻葉及170顆大麻種子以及製造工具等物。

警方訊後依違反毒品危害防制條例罪將劉嫌送辦，警察局長黃明昭獲悉三民二分局跨轄至屏東偵破大麻工廠案，特地至分局頒獎慰勉辦案人員的辛勞。

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