今年7月外資大幅流出台股，贖回金額高達42億美元，為今年以來次高；但即使外資提款不手軟，國內法人對高價股前景仍具信心，光就千金股而言，逾半千金股於7月獲法人增持。而今天股王矽力-KY(6415)股價再創新高，收盤價為4090元。中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，千金股主要集中在電子業，由於基期較低且第三季為傳統電子旺季，預期將是全年最旺的一季，加上台股半年報數字佳、法說會對下半年展望多半為正面看待，成長趨勢明確，使逾半電子千金股獲法人加碼。近期電子股由於半導體缺貨漲價效應持續，車用、伺服器出貨轉強等，不少公司營收可望持續創高，競爭力高的高價電子股未來展望仍充滿想像空間。

張逸敏表示，美國第二季經濟數據低於市場預期，7/27-7/28的聯準會會議也延續貨幣寬鬆政策，美元指數出現漲多回檔，指數跌破月線支撐，亞幣隨之反彈，有利台股後續資金動能轉強。聯準會可能於今年底前縮表，根據過去歷史經驗，貨幣寬鬆期間，於資金行情支撐下，縮表可能對股市帶來短期衝擊，但跌幅多半在10%內，且隨著經濟復甦更加明確，股市仍呈現多頭狀態。高價股由於法人持有比例高，股本相對小，對於市場波動亦較敏感，多頭時期漲勢高於大盤，建議投資人可以ETF參與市場多頭行情。

中信小資高價30 ETF（00894）為首檔聚焦高價股、零股熱門標的基金，預計將於8月13日掛牌。