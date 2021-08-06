財報利多不漲、電子股無力，航運王再出發，台股開低震盪，早盤一度重挫133點，指數跌破17500點，開低回穩跌幅收斂、跌破月線，終場台股收跌76.84點、報在17526.28點、成交量為3977.98億元；本周台股漲278點，周線翻紅。

電子權值股今無力撐盤，電子股成交比重回到5成，半導體、面板股領跌，晶圓雙雄台積電(2330)開低震盪，整場弱勢震盪於盤下，跌幅約0.8%，聯電(2303)跌幅逾2%；大立光(3008)7月營收為溫、8月更好，惟股價利多不漲，跌逾1%；旺宏(2337)以25.2億元出售其位於新竹科學園區的6吋晶圓廠廠房及設備予鴻海(2317)，鴻海股價小漲約0.5%，外資重申目標價168元，旺宏則是開高走低，爆量急殺、股價下挫逾2.5%；聯發科(2454)漲多拉回，跌幅逾2.5%；面板股融資大增，友達(2409)、群創(3481)尾盤也遭賣盤調節，終場均下跌逾2%，彩晶(6116)小跌0.48%。

美查航運運費，排除貨櫃三雄，航運股今人氣回籠，散裝、貨櫃航運同步走強，航運指數上揚約3.3%。貨櫃三雄萬海(2615)大漲逾4.5%，陽明(2609)、長榮(2603)漲幅也逾4%、2%。散裝航運四維航(5608)攻上漲停，志信(2611)漲幅逾5%，裕民(2606)、新興(2607)、慧洋-KY(2637)等均同步走揚。下周預計航運股營收半年報也陸續出爐，可留意下周反彈行情可否延續。

歐美景氣持續復甦，國際股市展現多頭氣勢，且進入傳產及電子產業旺季，國內外法說會與財報季登場，財報利多及展望正向，只是近期成交量能縮減，分析師表示，8月中半年報公布後，利多可望激勵股價表現，電子族群逐漸成為主流，操作以短打為主，持股汰弱留強，盤面維持類股輪動，注意籌碼以抓到主流股，留意第二季財報佳、7月營收好且型態好的個股。目前台股盤勢震盪，反彈有壓，提防回檔賣壓，操作上勿過度追價，中小型族群表現相對強勢。