高雄市區道路6天內出現5個坑洞，高雄巿議員黃紹庭批評，已造成高雄市民極大的恐慌及行車安全問題，3年前高雄人的夢魘又回來了，繼被評為治安敗壞的「慶記之都」後，高雄難道現在又成了「天坑之城」嗎？

黃紹庭臉書PO文說，今年雨季以來，高雄市區內一再發生積淹水，大水淹進民宅內，令市民朋友苦不堪言，基層民眾不禁紛紛質疑，雨季來臨前，到底高雄市的地下溝渠清了沒？為何過去不淹水的路段，這次也淹得如此嚴重？

諷刺的是，6日發生在巿區一心路的坑洞，竟然跟3年前陳菊執政時發生天坑的地點一樣，當時造成1輛水泥車卡在裡面，3年後陳其邁執政下的高雄市政府，相同地方又出現相同天坑，難道「綠色執政」是「天坑保證」嗎？

黃紹庭說，去年8月，陳其邁補選就任高雄市長後，還沒看到如何「2年拚4年」，反倒街頭槍聲不斷、月月有槍案，港都治安嚴重亮紅燈，被外界嘲諷為「慶記之都」，現在繼「慶記之都」後，高雄又成了「天坑之城」。