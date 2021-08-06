嘉義縣水上工廠群聚案目前累積13人染疫，中央流行疫情指揮中心記者會公布嘉縣新增2名確診個案，據了解並非水上群聚案延伸，而是北部返鄉確診案例，嘉義縣政府下午2點半將召開線上直播記者會說明。

中央疫情指揮中心公布嘉義縣有2名新確診案例，據了解與工廠群聚案無關，新案例是旅居北部鄉親返鄉與家人相處後染疫，相關足跡單純，衛生局已完成疫調，附近清消也已完成。

今天也是嘉義縣二級強化管制最後一天，是否解除管制或延續，有待縣長翁章梁下午說明。水上工廠染疫案截至5日止共有1904人快篩，全數陰性。