男桌團體賽銅牌戰6日結束，地主日本隊以3比1擊退韓國，再添一面銅牌。這次日本隊派出張本智和、丹羽孝希、水谷隼，韓國隊派出張禹珍、鄭榮植、李尚洙。最搶眼的仍是張本智和，他在單打首點戰勝了韓國隊王牌張禹珍，比賽中不斷發揮他招牌的刺耳叫聲激怒對手！
賽後日本球迷也在網路表示：「一如既往的恐怖笑聲」「簡直興奮過度了」，張本智和此次在單打項目失利，在男桌他是火力全開地吼叫，殺進了也吼叫，對手失誤了也吼叫，當他以12-10贏下關鍵第3局的時候，索性打開雙臂，反躬著身體仰天長嘯！
不知情的人以為張本智和「好想贏韓國」，其實他平常就是這樣的人，日本球迷見怪不怪，誇獎他「很有精神很好啊」。儘管韓國人氣得牙癢癢，打不過張本智和也是事實，最後張本3-1擊敗張禹珍。
日本隊唯一輸掉的是第3點的丹羽孝希對戰鄭榮植，丹羽慘遭3局橫掃，第4點大哥水谷隼上陣順利擊敗張禹珍，確定以3比1獲勝，原定第5點再上場的張本智和也不用比了。總計日本桌球隊贏下1金1銀2銅，大豐收。韓國桌球隊空手而歸。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。