日本隊張本智和陶醉在勝利之中。（路透）

男桌團體賽銅牌戰6日結束，地主日本隊以3比1擊退韓國，再添一面銅牌。這次日本隊派出張本智和、丹羽孝希、水谷隼，韓國隊派出張禹珍、鄭榮植、李尚洙。最搶眼的仍是張本智和，他在單打首點戰勝了韓國隊王牌張禹珍，比賽中不斷發揮他招牌的刺耳叫聲激怒對手！

賽後日本球迷也在網路表示：「一如既往的恐怖笑聲」「簡直興奮過度了」，張本智和此次在單打項目失利，在男桌他是火力全開地吼叫，殺進了也吼叫，對手失誤了也吼叫，當他以12-10贏下關鍵第3局的時候，索性打開雙臂，反躬著身體仰天長嘯！

不知情的人以為張本智和「好想贏韓國」，其實他平常就是這樣的人，日本球迷見怪不怪，誇獎他「很有精神很好啊」。儘管韓國人氣得牙癢癢，打不過張本智和也是事實，最後張本3-1擊敗張禹珍。

日本隊唯一輸掉的是第3點的丹羽孝希對戰鄭榮植，丹羽慘遭3局橫掃，第4點大哥水谷隼上陣順利擊敗張禹珍，確定以3比1獲勝，原定第5點再上場的張本智和也不用比了。總計日本桌球隊贏下1金1銀2銅，大豐收。韓國桌球隊空手而歸。