天道盟遭查扣的槍枝包括MP9衝鋒槍、霰彈槍等長槍12枝及捷克製、貝瑞塔手槍12枝，共計24枝長短槍枝。（北市刑大提供）

台北市政府警察局刑事警察大隊會同中市刑大、士檢於5日破獲位於北市的天道盟北海會軍火庫，共逮捕4名嫌犯，於其住處中起出共計24把長短槍枝、1200餘發子彈，以及毒品愷他命、咖啡包、喵喵各一批等。全案將依涉嫌違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例偵辦中。

臺北市政府警察局刑事警察大隊經長期蒐證監控，發現天道盟幹部鄭姓男子於大臺北地區擁槍販毒火力強大，平日豢養小弟以販賣毒品愷他命與咖啡包維生，近期更將觸角延伸至網路詐欺及地下匯兌以牟取暴利，火速成立專案小組，並會同臺中市警局刑警大隊共同蒐證報請臺灣士林地方檢察署會股檢察官陳姿雯指揮偵辦。

經專案小組持續追查於日前掌握鄭姓犯罪集團相關處所後，5日持搜索票臺展開攻堅行動，逮捕涉案4名嫌犯並搜索相關處所，查獲包括MP9衝鋒槍、霰彈槍等長槍12枝及捷克製、貝瑞塔手槍12枝，共計24枝長短槍枝，均具有強大殺傷力及危害性，另查獲各式子彈1200餘顆，毒品愷他命、咖啡包、喵喵等一批、不法利得現金新臺幣215萬餘元、地下匯兌洗錢U盾18顆等相關證物，全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例偵辦中。

專案小組調查發現，鄭嫌為規避警方查緝，平日指揮小弟將毒品藏放於大樓外路邊隨意停放之機車置物箱內，再由小弟取出毒品，騎機車(俗稱「小蜜蜂」)前往指定地點與毒客交易，收取販毒所得後再轉交予鄭姓主嫌。此外，鄭嫌住處陽台每日均由小弟輪流監看盯哨，以防止警方蒐證，小弟每12小時交接班，隨時待命聽從鄭嫌指揮騎乘機車外出交易毒品。

臺北市政府警察局呼籲，「掃蕩黑幫，維護治安」是持續推動之治安重點工作，目的在斬斷黑幫賴以維生之不法犯罪，再溯源追緝幕後首腦與核心分子，以澈底瓦解幫派組織，保障民眾財產生命安全，警方將持續加強查緝力道，展現掃蕩黑幫之決心。

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