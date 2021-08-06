台灣累計6例突破性感染 陳時中：案例數算少 14:322021/08/06 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣累計6例突破性感染，陳時中表示，整體來說，案例數還算少。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國近期大規模接種疫苗，許多人已接種二劑疫苗，但仍有6例遭突破性感染，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，6例案例仍算很少，在統計上難看出差異性，應仍為低水位，在台灣染疫為低水平與國外相較較低，但仍要觀察，突破性感染為0.002％，隨著時間拉長可能會再增加，但目前觀察時間短、台灣背景值低。 高雄6天4坑洞 陳其邁：已全面加強維護 今新增10例本土 雙北7人最多 共3死 #疫苗 #突破性感染 #台灣 #新冠肺炎 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端接種計劃曝光 陳時中：第六輪打國產疫苗 14:422021/08/06 生活 北高為X men槓上 陳時中當和事佬：高雄是求好心切 15:592021/08/06 生活 二級警戒延長！陳時中：全國延至8／23 14:082021/08/06 生活 新北疫苗接種死亡增2例 6旬婦接種AZ作息正常月餘過世 15:422021/08/06 生活 大陸爆Delta疫情 陳時中：看似零星但管制達「社區感染」強度 15:452021/08/06 生活 台東AZ僅獲300劑 陳時中：超過預約數 04:102021/08/06 地方新聞 疫苗覆蓋率過半也擋不住 歐洲4國Delta確診破80％ 10:262021/08/06 生活 湯蘭花自陳青春70才開始 04:102021/08/06 娛樂新聞 影／批陳時中傲慢 柯怒轟：無法忍受拿國人生命來賭注 15:112021/08/06 政治 陳月卿談鄧麗君歌聲撫慰陪尪抗癌歷程 04:102021/08/06 娛樂新聞 BNT疫苗可望開放民間採購 陳時中這樣看 14:382021/08/06 生活 生活熱門新聞 疫苗准混打！AZ＋BNT可行 3類人先行 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 第六輪開放打高端 網全怒了：我要跳過這一輪 - 生活 7旬婦5月底染疫亡今才公布？指揮中心曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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