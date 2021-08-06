我國近期大規模接種疫苗，許多人已接種二劑疫苗，但仍有6例遭突破性感染，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，6例案例仍算很少，在統計上難看出差異性，應仍為低水位，在台灣染疫為低水平與國外相較較低，但仍要觀察，突破性感染為0.002％，隨著時間拉長可能會再增加，但目前觀察時間短、台灣背景值低。