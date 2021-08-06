攻堅畫面曝光 北市警狠掃天道盟軍火庫

警逮回天道盟成員

27歲天道盟北海會鄭姓分子，疑受大哥指使，負責保管幫內強大軍火，鄭平時還從事毒品買賣及地下匯兌詐欺，北市刑大經連月追查，5日前往新北市淡水區攻堅，在鄭住處旁的廢棄貨櫃，陸續查獲衝鋒槍、霰彈槍等24把長短槍械、1200發子彈，火力驚人，鄭嫌辯稱，東西是已遭槍殺的角頭「死囝仔忠」遺留的。

北市刑大偵一隊日前獲報，鄭男自稱北海會大哥，率領手下在雙北活動，除從事毒品加工買賣，另在網上刊登地下匯兌小廣告，面交時再拿假鈔騙人，鄭還是該會軍火庫的保管人，北海會的槍械都由鄭管理，遇到狀況再取出火拚。

警方經連月追查，5日重裝攻堅鄭的老家，在屋內先起獲200多萬現金、960包毒咖啡、40包K他命及少量大麻，現場另有許多分裝袋，懷疑鄭嫌調製各種毒品再加工出售。

警方逮捕鄭及3名手下，先行起獲4把手槍，經地毯式搜索，發現鄭住家旁1個廢棄貨櫃十分可疑，在裡面搜出另20把長、短槍械，以及1200發子彈，初查其中9把短槍都是制式，有的長槍則有編號，不排除是國外走私引進的制式軍火。

鄭嫌警訊時，辯稱這批軍火，都是被槍殺多年的淡水角頭「死囝仔忠」遺留的，但該名角頭就是疑遭天道盟份子槍殺，「交接」一說不合常情，顯然是推托之辭。

警方偵訊後，依毒品、槍砲等罪，將鄭嫌4人送辦，其中賴姓小弟因詐欺案目前遭北檢通緝，一併解送歸案，並擴大追查北海會幕後的真正主使者。