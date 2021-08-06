全國警戒從三級調降為二級，疫情漸穩定，仍不容鬆懈，台中市議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞6日質詢時關切9月若能如期開學，學生會回學校上課？學生課桌椅是不是要使用隔板，是要市府準備？學校準備？還是家長準備？教育局長楊振昇表示，中央還未規範國中小設隔板，若中央制定，就同步撥補隔板經費。

陳淑華表示，警戒降級後，剛好在暑假，學校還沒上課，家長將孩子們送到幼托機構，但幼兒對防疫缺乏明確的認知，孩子怎麼樣才能在幼兒園落實防疫？幼托機構孩童每天要在園內飲食3-4次，教育局如何督導？

她說，補習班著手準備將線上學習恢復到實體上課，教育局要怎麼推動防疫，要如何管理強化，家長都很關心。

蕭隆澤、謝明源、邱素貞強調，幼兒園小朋友，低年級、中年級、高年級小學生，國高中學生，習性、身材等各自不同，防疫必須要留意達到保護學生安全，防疫要有明確的指引，不要到要實體上課，才發現防疫作業不足。

教育局指出，幼兒園的隔板設置，目前是由各幼兒園自己出資，針對國中小學是否需要設置隔板，目前中央還未制定規範，但各縣市政府都有反映詢問，建請中央若制定規範，就同步撥補隔板的經費。