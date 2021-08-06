全國實施疫情警戒第三級，學校停課後，課後照顧人員因授課鐘點費中斷而影響生活，為此教育部推出4.0紓困方案，桃園市教育局預計國中小課後照顧班級人員有1446人申請，將撥下1650萬紓困金。

教育局指出，三級警戒後各級學校隨之停課，導致高級中等以下學校未具本職的課後照顧服務班兼職服務人員、課後社團外聘教師等，授課鐘點費中斷，收入銳減後影響到生活。

因此教育部推出4.0紓困方案，教育局積極協助各級學校辦理申請，國中小課後照顧班級含學習扶助人員共有673人，高國中小課後社團教師有773人，目前申請人數達到1446人，金額約有1650萬元。

教育局局長林明裕表示，教育紓困補助對接中央政策，協助第一線的課後教育照顧人員穩定生活，由各級學校為窗口協助辦理，以從寬認定為原則，不受跨校或跨授課類別的限制。

林明裕說明，這次紓困對象包括照顧服務班含身心障礙專班、國小夜光天使點燈專案教師、國民中小學學生學習扶助的外聘鐘點制教師（未具本職人員）及高國中小課外社團兼職教師。

補助辦法為每節課鐘點費的60％進行補助，國民中學每節216元、國民小學每節192元，林明裕提醒，紓困方案可持續申請到8月31日，緩解現階段各級學校課後時段兼課服務人員的生活壓力。

另外，林明裕表示，由於7月27日調降疫情等級，為因應學生學習需求，高級中等以下學校陸續恢復辦理各項相關教學活動，桃園已有6所國中、17所國小，共655名學生進行線上學習扶助課程，讓孩子停課不停學。