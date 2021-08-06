【旅奇傳媒/編輯部報導】自7月27日全臺終於降級，迎接的第一個節日便是8月8日父親節，臺南市配合防疫規範也已陸續開放各景區及場館，市長黃偉哲表示，在防疫政策落實及兼顧民眾安心旅遊的前提下，歡迎帶爸爸走進大自然，選擇戶外景區或登山步道運動健身，也可選擇預訂父親節套餐外帶，或是選擇具有安心標章的餐廳內用，全民過節也不忘防疫，才能早日邁向解封。

▲德元埤荷蘭村，宛如置身荷蘭。 圖：台南市政府觀光旅遊局╱提供

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，觀旅局配合中央防疫政策，開放有虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池11間個人湯屋、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、關子嶺水火同源等六大園區，以及安平運河遊河、烏山頭水庫風景區、尖山埤江南渡假村與虎頭埤風景區等處的載客小船服務，而所轄步道則開放有楠西區梅嶺梅龍及觀音二條步道可爬山健行，在此推薦多元主題讓父親外出散散心。

▲夏天就要吃玉井芒果冰。 圖：台南市政府觀光旅遊局╱提供

《登山望遠放寬心》

楠西區的「梅龍步道」和「觀音步道」是愛山族的好選擇，「梅龍步道」是梅嶺最南的主要登山步道，步行約1小時至80分鐘，可抵達梅嶺風景區東方的竹子尖山，向西可俯瞰嘉南平原，向西北邊則可眺望曾文水庫，東南方還能看到南化水庫。

「觀音步道」兩側多是梅園，冬季時梅花盛開如雪花般點點，中途亦可鳥瞰嘉南平原和曾文水庫，通過梅園產業道路後，就會進入難度較高的步道，讓整條觀音步道兼具景觀及挑戰性，但要注意全程還是要配戴口罩、配合QR-code或實聯名制作業、保持社交安全距離、禁止炊事共餐。

當地的在地美食則是酸酸甜甜的梅子雞、或是口感酥脆的薑黃雞，下山前不妨外帶一份，在家享用也很有味道；下山後也可走一趟芒果的故鄉玉井區，採購當地最有名的「夏日紅寶石」或是外帶一碗冰涼香甜的芒果冰，不妨與父同行、一飽口福。

▲關子嶺水火同源是遠近馳名的觀光景點。 圖：台南市政府觀光旅遊局╱提供

《泡湯療癒促循環》

楠西龜丹溫泉體驗池的個人湯屋，也是警戒調降開放的風景遊憩區之一，龜丹溫泉是在地人的私藏泡湯秘境，屬於弱鹼性碳酸泉，水質清澈無味，泡完皮膚光滑透亮，俗稱美人湯，療癒疫情期間緊張疲憊的身心靈，只是戶外泡腳區及戶外包池區因泡湯場域不大，人潮掌控上較為不易目前還是暫停開放的狀態。

同樣以溫泉聞名的白河區關子嶺，關子嶺的「水火同源」仍維持管制現場遊客上限100人。水火同源曾名列台灣七景和台南八景，位於碧雲寺東南方1公里處，火焰不斷從水中冒出的奇觀，成為遠近馳名的觀光景點。

關子嶺溫泉是全台唯一的泥漿溫泉，可享受一趟暢快淋漓的泡湯之旅，還可外帶一隻香味撲鼻、遠近馳名的桶仔雞（甕缸雞）大快朵頤一番，關子嶺周邊亦有大凍山步道、仙公廟等景點可選擇。

▲北門愛莊園有豐富的溼地生態。 圖：台南市政府觀光旅遊局╱提供

《濕地鹽田夜觀星》

夏天就是要去海邊！北門區雙春濱海遊憩區（愛莊園）本次也能微解封，管制戶外最多1000人，園區內溼地生態豐富，紅樹林生態木棧道，網羅4種台灣原生紅樹林：海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖（亦稱五梨跤），以及包括招潮蟹、彈塗魚還有水鳥在內的溼地生態，成為一直在家遠距教學大朋友、小朋友們親近自然、現場認識台灣特有生態的絕佳教材。

遊客也可以在夕陽西下時，到北門井仔腳瓦盤鹽田欣賞最著名的落日餘暉，夜晚時若天氣晴朗則可找沒有光害的空曠處觀星，尋找水瓶座δ南流星群（6月12日至8月23日）或是英仙座流星群（7月17日至8月26日）。

《小眾露營親自然》

露營是親近自然、拉近親子關係的好選擇，也是許多爸爸喜歡的活動之一，降級後，德元埤荷蘭村、雙春愛莊園、虎頭埤風景區等均有提供露營場地，但要注意採預約制度、一帳至多4人且不得與其他帳篷人員共餐，也請喜愛露營的民眾配合規範才能有一個安全盡興旅程。

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