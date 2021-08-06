台帛泡泡解封？陳時中：計畫提來會盡快核定 14:352021/08/06 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台帛泡泡解封，陳時中回應，計畫提來會盡快核定。圖為桃機入境旅客檢疫畫面。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，台帛旅遊泡泡被迫中斷，但傳出已評估開放自由行外還可以接種疫苗，重啟後的首航團並將在14日。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台帛泡泡樂觀以對，相關計畫提來會盡快核定。 陳時中說，將待外交部的文來後，再做檢視與核定。 陳時中暴怒原因不單純？港媒揭民進黨權力鬥爭內幕 「通膨急升是暫時的」 復甦添變數 英央行不升息 #台帛泡泡 #陳時中 #計畫 #解封 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》疫苗庫存量緊繃 陳時中最新說明 13:402021/08/06 生活 陳月卿談鄧麗君歌聲撫慰陪尪抗癌歷程 04:102021/08/06 娛樂新聞 50歲「小虎隊」陳志朋瘋傳隱婚生子 他拍片一臉嚴肅說真相 12:572021/08/06 娛樂 陳時中嗆記者「不健康」 高金素梅回問一句酸度爆表 09:362021/08/06 政治 綠二代趙介佑涉毒 疫情降級後北檢首提 訊後還押 12:342021/08/06 社會 竹科寶山二期擴建案 經竹縣都委會審議通過 10:422021/08/06 區域情報-新竹 美印太司令：美「一中政策」基於有《台灣關係法》的參與 09:372021/08/06 兩岸 線上教學挺弱勢受教權 中市府備逾1.2萬台行動載具供借用 11:272021/08/06 生活 台北體育館桌球場淪辦公地 民眾怨9月才解封 13:112021/08/06 生活 解封訂單助力 優步虧損縮小 04:102021/08/06 全球財經 台東AZ僅獲300劑 陳時中：超過預約數 04:102021/08/06 地方新聞 生活熱門新聞 疫苗准混打！AZ＋BNT可行 3類人先行 - 生活 高端接種計劃曝光 陳時中證實：第六輪施打國產疫苗 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 第二劑疫苗施打原則出爐 陳時中：65歲以上採雙軌制 - 生活 BNT疫苗可望開放民間採購 陳時中這樣看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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