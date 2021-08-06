我國今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，台帛旅遊泡泡被迫中斷，但傳出已評估開放自由行外還可以接種疫苗，重啟後的首航團並將在14日。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台帛泡泡樂觀以對，相關計畫提來會盡快核定。

陳時中說，將待外交部的文來後，再做檢視與核定。