工業電腦廠精聯(3652)受惠海外市場產品需求復甦，2021年營運在匯率波動及缺料逆風中穩健向上，上半年合併營收11.05億元創同期次高，稅後淨利0.36億元、每股盈餘0.78元，雙創近11年同期高點。

在績優題材激勵下，精聯股價今（6）日開高後放量飆升9.62％至23.35元，終場大漲6.57％、收於22.7元，創5月初以來4個月高點、領漲工業電腦（IPC）族群。

精聯董事會通過2021年上半年財報，合併營收11.05億元、年增達21.25％，創同期次高。毛利率33.38％、營益率5.23％，分創近11年、近5年同期高點。歸屬母公司稅後淨利0.36億元、每股盈餘0.78元，較去年同期虧損0.2億元大幅轉盈，雙創近11年同期高點。

以此推算，精聯第二季合併營收5.55億元，季增1.13％、年增達20.63％。毛利率32.97％、營益率4.97％，略低於首季33.78％、5.49％，但優於去年同期31.29％、負2.59％。歸屬母公司稅後淨利0.19億元，季增8.78％、較去年同期轉盈，每股盈餘0.41元。

精聯2020年在疫情及貿易紛爭下迅速調整因應，雖然歐美市場受到影響，但兩岸及日本等亞洲地區維持成長，使全年合併營收19.97億元、雖年減3.38％，但毛利率32.12％、營益率0.95％逆勢提升，使歸屬母公司稅後淨利0.16億元、年增0.83％，每股盈餘0.36元。

隨著疫苗陸續施打，歐美市場經濟活動及景氣逐步復甦，精聯受惠歐洲、美國、日本等海外市場對手持工規行動電腦、條碼掃描設備等需求轉強，在匯率波動及缺料干擾等逆風影響下，今年上半年單季營運仍穩健向上。

展望後市，精聯將持續深化unitech品牌於全球各區域的在地化經營，產品更聚焦關注趨勢帶動的新應用及各產業資料收集需求，擴展智聯網（AIoT）及各類智慧應用軟體，開發產業所需的完整軟硬體解決方案，掌握良好成長契機，並審慎面對料件供應挑戰。