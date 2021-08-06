北市周末可能有強降雨，消防局已做好各項準備。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

根據中央氣象局最新預報資料顯示，今年9號盧碧颱風目前位置在大陸地區，減弱為熱帶性低氣壓後，極有可能在出海後再次增強為颱風，並將在7至8日接近北台灣陸地，預估7日晚間至8日白天北市將有顯著的雨勢，不排除有短延時強降雨，降雨熱區在陽明山區及北市西北側平地，北市消防局表示，目前各單位已完成防災整備工作，呼籲民眾預先進行各項防颱整備及應變工作。

消防局指出，民眾若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網進行查詢，或使用智慧型手機下載安裝「台北市行動防災App」，另外加入台北市政府Line官方帳號訂閱即時的停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。

消防局指出，為因應颱風來襲，民眾應注意居家環境並做好各項防範措施，颱風期間如無必要儘量不要外出，以免遭掉落物擊傷；停電期間避免使用火燭，如確有需要，應有充分防範措施以免發生火災。民眾如發現雨水下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他事項，可撥打1999市民熱線反映。

若居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難。家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品。預先檢查電路、注意爐火、瓦斯管線，在使用爐火時應注意防範，以免發生火災。家中所有的門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。工地圍籬、鷹架、看板及廣告招牌應檢查，取下或釘牢，以免被強風吹落，造成危害。

消防局提醒，若收到市府疏散撤離通知時，民眾應迅速配合市府人員進行疏散作業。為確保颱風豪雨來臨時居住安全，應於地下室加裝自動抽水機，並於地下入口處加設防水閘門或沙包，民眾可洽各地區公所領取沙包。並準備好個人緊急避難包，包括礦泉水、泡麵餅乾等食物、證件影本、一些現金、常用藥品、粗棉手套、手電筒、收音機、電池、禦寒衣物、小毛毯、輕便雨衣、暖暖包、面紙、毛巾、紙筆、備用鑰匙、瑞士刀等應急物品，同時應放在家中或工作場所隨手可取得的地方。