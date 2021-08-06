德國保險公司安聯(Allianz)周五公布第二季優於預期的淨利46%成長，並且對全年提出更樂觀的前景。安聯正在擺脫新冠病毒對公司業務造成的極大壓力。

第二季歸屬股東淨利為22.25億歐元(約26億美元)，優於去年同期的15.28億歐元，並擊倒分析師的20.55億歐元預測。

安聯表示，對今年的前景更為樂觀，預計2021年營業利益為110億至130億歐元間的上半部位。

財務長Giulio Terzariol表示，對於下半年有信心。

在去年的此時，安聯宣布近十年來的首次營業利益下滑。

與其他保險公司一樣，安聯曾經面對客戶因商業業務的中斷以及活動的取消，而提出索賠要求；另外在汽車保險和旅遊保險上的需求也不斷減少。

安聯也新宣布恢復股票回購計畫，在年底前買回7.5億歐元自家股票，為該集團回復正常狀態的另一跡象。

安聯在上周五回應美國司法部要求，對旗下基金管理部門的虧損提出更多細節說明。安聯重申，正合作配合調查。