嘉義縣今＋2 確診個案曾到這家賣場停留5分鐘 15:022021/08/06 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市政府公布案15870曾到嘉義市東區新生路大九九大賣場。（嘉義市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣今天新增2例確診，其中案15870是女性，嘉義市政府表示，她於7月30日下午3時19分至24分，曾獨自前往嘉義市新生路大九九大賣場購物，全程佩戴口罩，未與人交談，購物後開車返家。 市府表示，衛生局也已通知店家立即完成店內清潔消，疫情期間嘉義市環保局每日排定定期清消交通場站、商圈夜市、市場等人潮聚集地點，同時加強清消足跡經過之處。 新北確診兒返鄉探親染父母 嘉縣新增2本土病例 桃園＋1 確診嬤被訪客傳染 #15 #確診 #嘉義市 #大賣場 #購物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 父親節在家吃 嘉義市「餐飲禁止內用」延至8月9日 15:042021/08/06 生活 對父親節聚會、聚餐提出示警 柯文哲：別邊吃飯邊聊天 15:552021/08/06 生活 永野芽郁確診康復《女警的反擊》和戶田惠梨香共擠一床 16:172021/08/06 娛樂 北高為X men槓上 陳時中當和事佬：高雄是求好心切 15:592021/08/06 生活 新北男染疫返嘉義探望父母 3人均確診 曾到白河匡列13人 15:502021/08/06 生活 莫德納多打33萬劑 民進黨團：很多是地方政府造冊的 12:262021/08/06 政治 洛杉磯疫情升溫 郡政府要求全體雇員打疫苗 14:082021/08/06 國際 港大禁哀悼刺警嫌犯學生入校園 7校董會成員反對 促撤回 10:582021/08/06 兩岸 中壢浪貓皮開肉綻 民宅架設刀片型圍網疑蓄意虐貓 15:252021/08/06 社會 東奧》空手道「型」男王翌達無緣晉級 雙親：參賽奧運就是榮耀 12:162021/08/06 體育 影／批陳時中傲慢 柯怒轟：無法忍受拿國人生命來賭注 15:112021/08/06 政治 生活熱門新聞 「這邊有人登記高端嗎？」全場沉默 陳時中尬笑回一句圓場 - 生活 第六輪開放打高端 網全怒了：我要跳過這一輪 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 彰化車主赴原廠換玻璃 收費後卻沒換膠條 大雨一來儀表板全遭殃 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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