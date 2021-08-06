嘉義縣今天新增2例確診，其中案15870是女性，嘉義市政府表示，她於7月30日下午3時19分至24分，曾獨自前往嘉義市新生路大九九大賣場購物，全程佩戴口罩，未與人交談，購物後開車返家。

市府表示，衛生局也已通知店家立即完成店內清潔消，疫情期間嘉義市環保局每日排定定期清消交通場站、商圈夜市、市場等人潮聚集地點，同時加強清消足跡經過之處。