日本首相菅義偉今天在廣島遭原子彈轟炸76週年和平紀念儀式上致詞時，不慎漏讀部分講稿，語意前後不連貫。菅義偉事後在記者會上為此致歉。

廣島和平紀念公園上午8時舉行和平紀念儀式，出席人員包括受難者代表、罹難者家屬代表、菅義偉及83 國代表等。

日本地方媒體「中國新聞」報導，菅義偉致詞時提到「日本堅持非核3原則，沒有核子武器」後，漏讀一大段講稿，接著繼續說「關於裁減核武的方式，各國立場存在差異」。

讀賣新聞報導，菅義偉漏讀的內容為「將盡力向全世界傳達，實現（沒有核子武器的）世界。我國是唯一在戰爭中被原子彈轟炸的國家，最能理解核武的非人道性，為實現沒有核武的世界，確實地持續努力非常重要」。

另外，菅義偉在致詞一開頭提及「原爆」時，也口誤為發音相近的「原發」（核電廠），不過當時立即更正。

菅義偉在儀式後的記者會上表示，致詞時漏讀了一部分講稿內容，他為此道歉。