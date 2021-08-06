中央流行疫情指揮中心宣布7月27日後「降級不解封」，本周末遇到父親節可能會有很多民眾返鄉聚餐，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，父親節也是防疫的考驗，但目前社區來講還算相對的很少的隱形的傳播鏈，「是安全的但不能掉以輕心」，但如有症狀就在家裡休息不要返鄉。