警戒降級後遇父親節 陳時中呼籲：有症狀別返鄉 14:552021/08/06 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵湧入返鄉人潮(張鎧乙攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布7月27日後「降級不解封」，本周末遇到父親節可能會有很多民眾返鄉聚餐，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，父親節也是防疫的考驗，但目前社區來講還算相對的很少的隱形的傳播鏈，「是安全的但不能掉以輕心」，但如有症狀就在家裡休息不要返鄉。 環時一報導令印度高度關注 印中邊界軍事平衡或被打破 綠二代趙介佑涉毒 疫情降級後北檢首提 訊後還押 #父親節 #返鄉 #車潮 #警戒降級 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中堅稱疫苗數量足夠 柯文哲批：這不是政府能決定 13:372021/08/06 政治 防疫警戒降為二級後 鄭文燦滿意度出爐 他看完直言：看看就好 09:272021/08/06 政治 台東AZ僅獲300劑 陳時中：超過預約數 04:102021/08/06 地方新聞 陳建州道歉後全面封口4天 突曬醫院照牽她手：只想珍惜每一天 11:372021/08/06 娛樂 第二劑疫苗施打原則出爐 陳時中：65歲以上採雙軌制 14:242021/08/06 生活 對父親節聚會、聚餐提出示警 柯文哲：別邊吃飯邊聊天 15:552021/08/06 生活 高端接種計劃曝光 陳時中：第六輪打國產疫苗 14:422021/08/06 生活 二級警戒延長！陳時中：全國延至8／23 14:082021/08/06 生活 BNT疫苗可望開放民間採購 陳時中這樣看 14:382021/08/06 生活 父親節防疫不鬆懈 盧秀燕視察百貨美食街 16:282021/08/06 生活 北高為X men槓上 陳時中當和事佬：高雄是求好心切 15:592021/08/06 生活 生活熱門新聞 「這邊有人登記高端嗎？」全場沉默 陳時中尬笑回一句圓場 - 生活 第六輪開放打高端 網全怒了：我要跳過這一輪 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 彰化車主赴原廠換玻璃 收費後卻沒換膠條 大雨一來儀表板全遭殃 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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