《歡樂智多星 決戰海盜桶》主持人胡瓜、瑪莉亞開心復工，並化身為帥氣的海盜關主，與來賓鬥智闖關。（衛視中文台提供）

衛視中文台《歡樂智多星 決戰海盜桶》開始恢復進棚錄影，主持人胡瓜、瑪莉亞相隔兩個月後重回工作崗位相當開心，與來賓阿翔、籃籃、楊子儀、蘇達、艾瑞克及Ruby劉馨如，暢談疫情期間情況及微解封後推薦的私藏景點。難得看到阿翔來上節目，胡瓜揶揄笑說：「想必現在主持節目比較少。」讓阿翔氣得對著他說：「什麼節目比較少，是節目都還沒有開工啦！」

胡瓜表示沒有錄影期間，常看阿翔在社群網站曬跟小孩的居家生活照，阿翔無奈說這兩個月都在家陪小孩玩，為讓小朋友玩得開心，甚至自製遊戲道具還設立關卡讓小孩闖關，阿翔笑說：「我在家裡面做了一個『小集合』。」但也因為疫情才有機會好好陪他們，感性過後話鋒一轉立刻開玩笑哀怨說：「但這一陪也太長了！」讓眾人笑翻。

楊子儀已開始參加節目錄影，連拍戲工作也將復工，他表示其實拍戲讓他有點緊張，因為演戲不能戴著口罩，所以必須先做PCR篩檢，還好台灣防疫不錯，讓他安心許多。說到推薦的旅遊景點，楊子儀說自己住在烏來已經近10年，現在微解封後很推薦烏來的雲仙樂園，笑說住烏來卻從沒去過，直到有次拍戲發凌晨5點的通告，正在苦惱這麼早怎麼辦，結果一看到拍攝地點是雲仙樂園，距離他家只要15分鐘，讓他超開心，一到現場才發現當地真的是仙境，有許多森林步道自然環境超美，尤其現在正是螢火蟲最多的季節，很值得一去。