劉詩詩6年前嫁給因《步步驚心》結緣相戀的吳奇隆，兩人前年生下一子「步步」，夫妻倆人氣旺，到哪裡參加活動或錄影都是眾所矚目的焦點。然而因戲劇作品走紅的劉詩詩，近年作品量減少，工作室先前分享今年8月的行程表，仍沒有拍戲計畫，引來部分心急粉絲酸：「忠言逆耳：再不進（劇）組就糊透了」。

八卦微博「娛樂圈趙大明白」最近在商場捕獲野生劉詩詩和助理逛街，可見劉詩詩穿黑色上衣、頭戴白色鴨舌帽及口罩，十分低調，但手機上一長串的彩色珠珠鍊相當引人注意。逛完商場後，劉詩詩便和助理搭車前往一家髮廊，或許是早就被通知劉詩詩要造訪，髮廊立刻派出多名工作人員簇擁在劉詩詩身邊服務，離開時還有一名男店員親自送她到車門旁。

劉詩詩被拍上髮廊，出動多名工作人員為她服務。（圖／翻攝自娛樂圈趙大明白微博）

此外，劉詩詩的工作室微博「詩詩的小板報」上月底公開8月行程計畫，上面寫著8月11日品牌拍攝、8月12日雜誌拍攝、8月26日品牌活動、8月29日晚會錄製，引來大批希望她早日有新作品的粉絲湧入，留言狂酸：「你不催我不催，演員一年沒工作，所以今年還進（劇）組嗎？」、「一個演員的曝光度就是這樣耗沒了，最近幾乎每次熱搜都是因為商業活動」、「醉玲瓏2017年3月20殺青，到現在2021年8月，4年零4個月多月一共就演了2部劇+1部不到1分鐘戲份的電影，真的太誇張了」、「沒有誰會永遠等誰，請珍惜還在的吧」。

劉詩詩工作室分享8月行程，卻被粉絲抱怨不進劇組拍戲。（圖／翻攝自詩詩的小板報微博）

而劉詩詩近來每回出席活動，仙女級的外型總引來路人圍觀，先前還有民眾被拍洗頭洗一半也要衝出來看劉詩詩本人，可見其高人氣，但人紅是非多，今年農曆新年突然傳出有粉絲打算集體脫粉，主因之一就是劉詩詩過年沒回大陸陪父母，讓外界看了傻眼，而劉詩詩自己則懶理雜音，先前受訪透露相當享受這兩年來當媽媽的新身分，若用兩個字形容近年的親子家庭生活，劉詩詩回應：「甜蜜」。