台灣有「小清新」封號之稱的空手道選手文姿云，昨（5日）在東京奧運勇奪銅牌後，除了將和愛情長跑11年的教練男友徐瑋駿結婚，據悉她也將退休轉為教練一職，這次在奧運出賽，可以說是運動員生涯最後一次站上國際殿堂。

身為文姿云表姐的藝人黃瑄，透露文姿云在兄弟姊妹當中最文靜，從幼稚園開始便勤練空手道，直到高中都未曾中斷或放棄過，如今踢進奧運奪得銅牌，讓全家族都以她為榮，此外，黃瑄大讚文姿云克制力相當驚人，像是家族聚餐時常不見她出席，原因竟是因為體重差0.5公斤未達標準。

黃瑄透露文姿云比完奧運預計退休轉為教練。（圖／中時資料照）

黃瑄表示原以為文姿云會進入延長賽，沒想到裁判判決讓她以一分落敗，無緣進入金牌戰，讓全家人錯愕之餘也為她感到可惜，不過文姿云賽後受訪表示：「這就是空手道，我接受裁判一切的判決」，運動家精神值得所有人學習，而黃瑄接受《三立新聞》訪問時，也透露文姿云曾與家人提到生涯規劃一事，預計比完奧運就要退休轉為教練，這次奪下銅牌等同為運動員生涯畫下完美句點，而根據巴黎奧運賽事顯示將無空手道比賽，或許這也是影響文姿云未來的規劃因素之一。

文姿云除了將退休轉為教練，據悉她已接受交往11年教練男友徐瑋駿求婚，準備邁向人生下一階段，她也感謝男友始終在旁陪伴及督促她，尤其在挫敗時給予很多信心，字句透露出對男友心懷滿滿感謝，更不忘強調：「沒有他，就沒有今天的我。」