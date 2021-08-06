【愛傳媒滾動力頻道專欄】戀人低語，請您放低身段，貼近土壤，細細傾聽，河水的喘息聲，深吸一口山林間的氣味，跟著蕭紫菡一同深入島嶼土地。

政大新聞系畢業後，蕭紫菡考進無垢舞蹈劇場，師從創辦人林麗珍老師，在無垢的日子，她學習認識自己的身體，感受肢體間的和諧，讓身體成為土地的一部分。

2013年，她展開一場「土地計畫」，其核心宗旨在於「將雙腳踩進泥土，深入底層價值」，試圖透過劇場的力量撼動對立界線，開啟對話場域，2017年，她帶領花蓮苓雅部落的青年原住民舞者，共同演出舞作《戀人-Ngohah》。

舞作揭露原住民狩獵文化在現代法治社會下的困境，狩獵於原住民是認識自然和宇宙的方式，原住民從小學習與生命對話，要成為一名好的獵人，需知曉自然的語言，與山林溝通，和動物共鳴，同生態共活，活在自然，食取山水，死後歸回大地，這是原住民的生活。

面對台上所展現的生命張力，台下觀眾需要做的是「感覺」，感覺原住民的淚與血，感受他們的悲與痛，面對土地的流失，傳統文化的逝去，語言的失落，族人的離散，曾經高貴的獵人被迫啷噹入獄，對於原住民那是最深刻的恥辱。蕭紫菡透過《戀人》打破文明和傳統，人類和自然，漢人和原住民，這些二元對立，透過與土地連結的舞姿，展現與地、與人、與動物和自然間緊密的愛戀。

「不必去販賣文化，你去跳最真誠的舞蹈，當你身為原住民，站上去就代表了一股力量。」在蕭紫菡的信念中，她並非社運人士，也絕非政治人物，只是她身而為人，身為舞者，身為原住民學生的老師，她就是想去做，看見他人在受苦，她怎能視而不見。隨著舞步奮力一搏，她的舞，不為了展現技巧而動，每每跳躍、擺動和伸展，更為了土地，為了她所愛之人而舞。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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