父親節在家吃 嘉義市「餐飲禁止內用」延至8月9日 15:042021/08/06 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市「餐飲禁止內用」延至8月9日。（嘉義市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣近日來持續新增確診案例，縣長翁章梁今天宣布「餐飲禁止內用」延長至本月9日，嘉義市長黃敏惠也同步宣布，基於嘉義縣市為共同生活圈，「嘉義市餐飲禁止內用」延至9日。 市府公布現階段防疫措施包括餐飲業及夜市一律外帶，不開放內用；美術館、博物館、圖書館（含世賢及黃賓圖書館）、音樂廳及文化藝廊暫停對外開放；市府辦理的活動取消或延期；公祭暫停；蘭潭水舞擇期公告恢復時間。 蝦皮購物「8.8購MEN節」 全站不限金額下單抽PS5 6旬翁抗疫2個月 父親節前康復出院 #餐飲 #禁止內用 #嘉義市 #圖書館 #市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》疫後餐飲消費5趨勢 晶華啟動防疫2.0計畫 12:522021/08/06 財經 防疫高規 百貨迎賓過節 04:102021/08/06 時尚消費 赴美須完整打疫苗 白宮擬開放旅遊 04:102021/08/06 話題觀察 政院證實規畫振興五倍券 不排富 04:102021/08/06 政治要聞 盧碧「回馬槍」侵台機率大增 恐海陸警齊發 時間點曝光 06:022021/08/06 生活 中俄聯合軍演 8月9日寧夏登場 04:102021/08/06 產業財經 Delta攪局 MLCC供應鏈拉緊報 04:102021/08/06 財經要聞 日本單日確診破1.5萬 8縣防疫升級 04:102021/08/06 話題觀察 振興五倍券將發放 懶人包一次看懂怎麼領、有何不同 13:462021/08/06 生活 疫情降! 嘉義移民署提醒外來人口記得延期 10:532021/08/06 社會 多省關閉棋牌室 部分大學延後開學 04:102021/08/06 焦點新聞 生活熱門新聞 疫苗准混打！AZ＋BNT可行 3類人先行 - 生活 高端接種計劃曝光 陳時中證實：第六輪施打國產疫苗 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 第二劑疫苗施打原則出爐 陳時中：65歲以上採雙軌制 - 生活 BNT疫苗可望開放民間採購 陳時中這樣看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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