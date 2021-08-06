嘉義縣近日來持續新增確診案例，縣長翁章梁今天宣布「餐飲禁止內用」延長至本月9日，嘉義市長黃敏惠也同步宣布，基於嘉義縣市為共同生活圈，「嘉義市餐飲禁止內用」延至9日。

市府公布現階段防疫措施包括餐飲業及夜市一律外帶，不開放內用；美術館、博物館、圖書館（含世賢及黃賓圖書館）、音樂廳及文化藝廊暫停對外開放；市府辦理的活動取消或延期；公祭暫停；蘭潭水舞擇期公告恢復時間。