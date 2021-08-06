台北市確診＋３！市長柯文哲最新說明疫情最新狀況

北市各機關場域停業規範。

北市游泳池營運指引。

指揮中心表示，今(6日)新增10例本土病例，以新北市4例為最多，其次為台北市3例、嘉義縣2例、彰化縣1例，指揮官陳時中也宣布，全國二級警戒確定延長至8/23。關於台北市游泳池營運，柯文哲今宣布相關指引，包含泳池容留人數為每10平方公尺至多1人，不開放附屬設施(淋浴間/三溫暖/烤箱/蒸氣室/水療池/遊戲池等)，也不提供相關設備(浮板/泳具/吹風機等)。

關於疫苗，柯文哲說，「這一波病毒正確講法就是Alpha病毒，根本不是Delta病毒，很誠實說，對於Delta，還沒有真正測試過台灣防疫系統行不行，我要講做為台灣人，當然支持台灣生技產業，希望有自己疫苗，但是不能接受的是，不管你什麼目的，為了實現目的，讓世界認證疫苗，故意拖延不讓它進入台灣，甚至犧牲七百多條人命，這我無法接受，然後AZ疫苗甚至跟日本買也可以，BNT疫苗真的要買，需要需要拖這麼久，大家都是明理的人，不會看不懂政府在搞什麼，凡是面對記者提問，要嘛陳時中不是用閃躲，就是傲慢回答，執政傲慢態度，這是不能接受，更何況在台灣國產疫苗有兩支，也無法理解為何對高端如此偏愛，還有一支聯亞疫苗」。

柯文哲說，「我當然支持台灣生技產業，希望有自己疫苗，但不支持把國民生命拿去當賭注，甚至我很清楚你們是在阻擋國際上認證疫苗進入台灣，不是這樣嗎?我很少生氣講這麼生氣的話」。

被問及萬華茶室9月有條件復業，但不准陪侍一事，柯文哲說，所謂萬華茶室9月要復業是不正確，八大行業是要等中央下令，北市不可能自己開放，每個危機都是轉機，若有天要開放，難道就無條件鬆綁嗎?所以我們也知道不可能一次到位，也認為說不可能完全禁止，但要管理，從公安、食安、噪音等方面都要處理，也許最終八大行業都會解禁，該做準備要做好。

被問及振興券部分，柯文哲說，最重要是產業轉型，以後防疫記者會只有一三五開、周六視情況開，後疫情時代要思考產業轉型，花很多時間討論，這些都要解決，還有特定行業補助，還有中央5倍券要不要配合或是獨立運作都在規劃。

柯文哲說，現在在最後階段，潛藏案例非常困難抓，居隔人數終於在500以下，疫調人力相對更充裕，今天3例感染都是家戶感染，並沒有不明感染源，這也要提醒大家這周末就是放鬆管制後第一個節日父親節，上次大感染跟母親節大量感染有關，這周末是降級解封後、人流會較大的父親節，提醒大家家戶感染是最重要原因，呼籲大家吃飯個人套餐，盡量不要聚在一起聊天，盡量不要邊吃邊講話，戴上口罩再聊天。

副市長黃珊珊公布確診者足跡，今天2名個案非常特別，都是家戶感染，案15862於8/2、8/3在大苑子市府夢想店工作，案15863於7/31到過好市多內湖店、8/1到全聯松山民有店、8/2到全聯民生社區店，他們全家人有到新北娘家聚餐，就是標準家戶感染，共匡列有9人居家隔離，提醒大家在家裡用餐，還是要注意防疫。