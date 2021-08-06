國民黨主席選舉出現「朱江對決」局勢，對此，資深媒體人趙少康認為，「是好事」，不能說國民黨內有競爭就是內鬥，要有競爭才有進步，面對選戰激烈，雙方都要提出能爭取更多黨員支持的政見。對於怎樣的人才適合當黨主席，趙認為，能貼近「戰鬥藍」精神的候選人，就適合擔任。

趙少康今（6日）在臉書發文指出，這次國民黨主席改選，看起來就是「擁江」和「反江」兩派的競爭，現任江主席自然有優勢，也很努力，勢必有肯定江的基本票在。選舉總會有各種合縱連橫與結盟，所以競爭的前黨主席朱立倫希望跟國民黨智庫副董事長連勝文結盟，他認為很正常，未來可能還會有更多不同的板塊組合，不能說競爭就是內鬥，有競爭才有進步。

趙少康稱，對於執政傲慢的荒誕行徑，國民黨必須以積極進取的精神悍衛民主價值及民眾權益，如果再讓民進黨繼續胡作非為，台灣就沒救了，所以自己提出「戰鬥藍」精神，目前已有台北市有10幾位議員、立法院有10幾名立委、高雄市也有10幾個議員跟進支持。