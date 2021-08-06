受盧碧颱風外圍環流影響，澎湖降起暴雨，在狂風吹送下港邊風浪更大。一艘澎湖貨船在風雨中擱淺，店家緊急上臉書發文取消送貨，還幽默地表示「生蠔全部活了...因已漂向大海」，引發網友討論。

今年第9號颱風「盧碧」讓澎湖居民嚴陣以待，船隻紛紛躲進馬公港內避風，做好防颱準備。今(6日)清晨澎湖下起強陣雨、伴隨狂風，使海象十分惡劣。一艘停在堤岸邊的貨船，禁不起強浪衝擊，整艘船幾乎被海水吞沒，幸好船上人員已早一步撤離，沒有人員傷亡。

生蠔賣家在臉書粉絲專頁「魚事在澎湖」緊急通告，因颱風因素，今、明兩天要拿生蠔的顧客必須取消了，並附上船隻擱淺影片，稱船運公司傳來消息，因船隻擱淺，只好延遲交貨，他甚至開玩笑說：「生蠔全部活了，因為都漂向大海了」。

貼文一出立即引起網友關注，「漁船是在外海擱淺嗎」、「平安最要緊」、「人沒事就好」、「太可怕」，也有網友幽默回覆「賀重回大海」、「等它飄回來再吃」。