馬祖海巡隊去年10月查獲大陸籍 「國良919」號抽砂船越界盜採海砂1800噸，連江地檢署公告拍賣抽砂船，起標價1450萬元。（地檢署提供）

鐵腕遏止抽砂船！馬祖海巡隊去年10月查獲大陸籍 「國良919」號抽砂船越界盜採海砂1800噸，連江地檢署公告拍賣抽砂船，起標價1450萬元，8月26日開放登船參觀，預計9月3日下午2時開標。

馬祖海巡隊去年10月3日晚間11時許獲報，大陸籍 「國良919」號抽砂船，利用夜色越界進入馬祖南竿海域盜採海砂，海巡署派遣1000 噸的「巡護九號」搭配100噸、50噸與35噸艦艇成功查緝到案，逮捕金姓船長等共11人。

連江地檢署依違反《入出國及移民法》及加重竊盜等罪嫌起訴，金姓船長及石姓輪機長審理中，其餘9名船員則遭判刑6月，可易科罰金。

連江地檢署依法宣告沒收大陸籍 「國良919」號抽砂船，公告拍賣起標價1450萬元，噸位為3759公噸、船舶總長99.20公尺、船寬16.8公尺、型深6.8公尺，為鋼質打造而成。

8月26日下午2時至4時開放登船參觀，需向海巡隊登記後由海巡人員陪同登船。將於9月3日下午2時，在地檢署一樓禮堂公開開標，全程錄音錄影，有投標意願者可上官網查詢。