桃園中壢6日有動保人士向民代反映內壢家樂福車道旁民宅因架設刀片型圍網，且疑似有人為蓄意傷害流浪貓的可能，動保人士指出，流浪貓身上多處大面積劃傷，尾巴骨折，盼動保處能盡速釐清是否為有心人士刻意傷害浪貓並加以追訴。

日前桃園中壢內壢家樂福車道旁一群流浪貓被賣場員工發現全身多個被銳器切割的傷口，血流如注，浪貓經送往醫院檢查後發現身上多處大面積劃傷、尾巴骨折，動保人士得知後6日更向議員黃敬平反映浪貓受傷地點附近民宅設有刀片型圍網，且疑似有人為蓄意傷害流浪貓的可能，盼能為浪貓找回公道。

黃敬平指出，傷害動物致殘缺或重傷，於動保法第25條有明文，且該條文屬於附屬刑法，動保處應本於權責向刑事偵查機關為刑事之告發，由警察機關按間接故意涉犯本條之規定啓動刑事偵查，而刀片型圍網究竟是否屬於危害公共安全之違建物，應請建管處盡速查處。

對此桃園動保處表示，該圍籬已主動請建管處前往稽查，是否合法將由建管處認定，關於虐貓行為，動保處則指出，接獲該案時並沒有照片直接證明該貓因圍網受傷，且沒有證據指出有人積極作為傷害動物，因此難以對行為人做出處分，但動保處強調，該建物傷及動物是否違反動保法或刑法則仍待釐清。

建築管理處指出，經前往該民宅圍籬了解，該刀片型圍籬為防盜所設，並非虐貓使用，故圍籬不屬於違建，無法進行處分。