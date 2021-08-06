高雄連日大雨，六天來總共發生五起馬路塌陷，今(6日)天凌晨一輛BMW開過前鎮區一心二路一處幽靈坑洞，當場爆胎，不料約9時多左右，鳳山區油管路20巷，出現路面塌陷情況，造成路面出現一道約80米的裂痕。讓人看了怵目驚心。

中崙國中後方路面出現一道約80米裂痕，底下嚴重被掏空，水溝蓋也歪一邊。（圖／市議員李雅靜提供）

位於中崙國中後方的鳳山區油管路20巷，今晨路面出現一大道約80米的裂痕，看得出底下嚴重被掏空，高低落差大，水溝蓋也歪一邊，旁邊也都是一道道裂痕。

對於高雄接連出現路面塌陷，市長陳其邁表示，高雄是港都城市，砂質地形多，重車也多，加上土質鬆軟，確實比較容易塌陷「前幾天大雨過後，就展開道路搶修與路面維平，盼讓路面更安全，會要求相關單位全面加強道路品質維護」。

高雄市府水利局指出，油管路20巷受損道路主要供防汛搶險使用，道路及護岸因受到連日強降雨等天災影響，導致護岸基礎掏空、伸縮縫加大、後方背填土流失，才造成下陷、AC路面開裂，水利局已調派大型機具進場先行打設鋼板樁，避免災情擴大。