行政院規畫研擬推出五倍券，新北市府昨表示，只要五倍券一推出，市府會加碼辦理。新北市長侯友宜今表示，這次推出的五倍券與過去振興券大同小異，五倍券即將推出，雖然還沒公布，但新北已做好準備。

侯友宜說，新北特惠券過去是用500元換800元的方式，在夜市和公有市場消費帶動庶民經濟，這次會以五倍券再加碼的形式，局處都可以提出加碼振興，以地方特惠券的方式配合辦理，目前各局處整個特惠券加碼搭配五倍券方案都在討論中，只要中央一公布，地方就會加碼公布，使庶民經濟恢復起色。

新北市副市長劉和然也說，因去年反應好，今年會持續做，實質增值500元換800元會擴大量，讓更多人民眾可以登記購買；另一樣會推出抽獎刺激消費，大獎也會比去年價值330萬元的特斯拉電動車更好。

此外，去年推出16張50元面額特惠券，方便民眾在新北的市場跟夜市使用，夜市自治會反應很好，劉說，今年希望能增加能使用小面額消費的地方，辦法目前都還在研擬中。

針對泳池是否開放部分，侯友宜也回覆，目前試採分梯次階段，滾動式檢討，只要疫情穩定，該開放就開放，周日或周一會宣布。