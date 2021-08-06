林姓男子6日凌晨零時許跑到博愛派出所聲稱要舉報販毒藥頭，還隨身拿出兩包安非他命毒品證明是自己買來，當場被依照毒品現行犯逮捕，被關在警局一整天，抱怨想做好事卻惹上麻煩，警方當場傻眼「這是什麼神操作？」

36歲林男為打石工，過去曾吸毒被逮，他自稱因為染有毒癮，覺得吸毒不好，得知有人在販毒，想要打擊藥頭，才會先跑去購買，果真買的到，當即半夜跑到派出所亮出毒品，聲稱要提供毒品情資。

這樣的操作連警員也傻眼，因為身藏毒品就是持有毒品現行犯，警方只好先依法逮捕，再循線毒品溯源上游，目前尚無法得知情資是否可靠。

舉報不成，反成籠中鳥，林男在警局內不時叫嚷，大呼自己不知道拿著買來的毒品舉報也要被抓，實在不公平，警方認為，林男多次吸毒被抓，不可能不知道持有毒品有罪，私下認為他吸毒到神智不清。

被關一整天，還需要2萬元才能交保，林男籌不出錢心情極差，認為好心沒好報，在看守室內指著辦公廳警員大叫「剛那個禿頭的一直罵我」，遭警員喝斥，才又說「講禿頭為什麼不行？我自己也禿頭啊」，當場又與警員對罵。

警方不願與林男僵持，將他的毒品案以書面報告檢察官裁示後放回。

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