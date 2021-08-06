21歲泰國男星ToyToy Thanaphat（塔納帕），因演出BL劇《緣來誓你》為人所知，沒想到他竟捲入曼谷一起殺人案，經過警方調查，塔納帕涉嫌殺害25歲女友，且犯案現場血跡斑斑，手段十分兇殘，消息一出，立刻震撼當地民眾，更是讓塔納帕粉絲心碎。

據泰媒報導，警方抵達現場時，女友已經倒臥在地上失去呼吸心跳，渾身都是血的畫面怵目驚心，而一旁的塔納帕神色不寧，立刻被列為嫌疑人，塔納帕表示，當晚他和女友一起喝啤酒聊天，10點多準備就寢時，2人又聊起他的演藝工作，沒想到卻一言不合，當場爆發衝突。

塔納帕供稱，情緒失控的女友想將他趕出家門，又衝到廚房拿了一把水果刀，2人在爭搶刀子的過程中發生激烈口角，塔納帕一時用力過猛竟將女友活生生刺死，然而警方發現，死者的胸口有20幾處刀傷，明顯失血過多致死，現場的水果刀還滴著血，對塔納帕的供詞存有懷疑，目前警方仍在調查中。

事實上，塔納帕女友從2019年開始便戀情不順，都遇到劈腿的玩咖，長久以來讓她的身心飽受摧殘，今年7月初她公開自己的就醫診斷書，確診罹患憂鬱症，還指控男友塔納帕也是渣男，過去她還曾有過一段婚姻，但最後仍是離婚。

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